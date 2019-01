Tiago Leifert conta que esposa se inscreveu para 'BBB' antigo, mas ficou de fora

14/01/2019 | 10:44



Algumas histórias parecem coisa do destino. Tiago Leifert, que apresenta o Big Brother Brasil desde 2017, disse que Daiana Garbin, mulher dele, já se candidatou para o reality show.

"Ela já se inscreveu para o BBB quando era nova. Ela morava em Farroupilha (RS), queria sair de lá. Ela falava 'Quero ir para outro lugar, quero ir para o Rio de Janeiro, São Paulo... Preciso fazer alguma coisa. Já sei! Vou me inscrever no BBB", comentou Leifert durante evento do programa, segundo o jornal Extra.

Questionado sobre até que fase do processo seletivo ela tinha chegado, o apresentador disse que Daiana nem chegou a ser entrevistada. Sobre a possibilidade de ela entrar na casa atualmente, Leifert brincou: "Ela entraria solteira".

"Ela se inscreveu, mas não passou. Nem foi para a entrevista. E, mesmo se quisesse, hoje não seria mais possível Daiana entrar na casa, já que, pelas regras do reality show, nenhum parente ou conhecido pode participar do BBB", explicou o apresentador.

Estreia

O Big Brother Brasil 2019, mais conhecido como BBB 19, começa a ser exibido na próxima terça-feira, dia 15 de janeiro.