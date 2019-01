14/01/2019 | 10:30



A exposição Histórias Afro-Atlânticas, que ficou em cartaz no Masp entre junho e outubro de 2018 e foi eleita pelo New York Times a melhor mostra do ano, rendeu ao museu a doação de obras de Abdias Nascimento, Chico Tabibuia, Dalton Paula, Emanoel Araujo, Flávio Cerqueira, Jaime Lauriano, José Alves de Olinda, Lucia Laguna, Maxwell Alexandre, Mestre Didi, Rosana Paulino, Rosina Becker do Vale, Rubem Valentim, Sènéque Obin, Sonia Gomes, além de coletivos presentes na exposição. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.