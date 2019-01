Secretário de Infraestrutura de SP sugere capitalização da Sabesp

14/01/2019 | 10:25



O secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, afirmou à Rádio Eldorado na manhã desta segunda-feira, 14, que a empresa deve buscar outras alternativas de capitalização à Sabesp que não a privatização.

"Nós temos de ver sempre como melhorar a Sabesp, com novas oportunidades de capitalização", disse. "Eu entendo que, neste momento, nós temos de verificar outras alternativas (à privatização). O nosso propósito é universalizar o tratamento de água e esgoto para o Estado de São Paulo."

A nova gestão do governo estadual estuda as duas opções, privatização ou capitalização da empresa. O secretário de Fazenda paulista, Henrique Meirelles disse na sexta-feira, 11, que o aumento de capital da companhia poderia render R$ 4 bilhões aos cofres do Estado. Caso se opte pela privatização, a depender da aprovação em lei do marco legal do saneamento básico, a operação poderia render ao menos R$ 10 bilhões.