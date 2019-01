Título em Sydney faz Kvitova subir para 6º no ranking da WTA; Halep segue líder

14/01/2019 | 10:21



A checa Petra Kvitova recebeu nesta segunda-feira um incentivo a mais para a sua campanha no Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, em Melbourne. Na atualização do ranking divulgada pela WTA, a tenista da República Checa subiu da oitava para a sexta posição depois de conquistar o título do Torneio de Sydney, também em solo australiano, na semana passada.

Com a conquista de sua 26.ª taça na carreira, Kvitova chegou a exatos cinco mil pontos e ultrapassou a ucraniana Elina Svitolina e a compatriota Karolina Pliskova no ranking da WTA. E está bem perto da norte-americana Sloane Stephens, em quinto com 5.077, e da japonesa Naomi Osaka, em quarto com 5.270.

A liderança segue com a romena Simona Halep, que tem 6.642 pontos e mais de mil de vantagem para a alemã Angelique Kerber (5.505). A terceira colocação é da dinamarquesa Caroline Wozniacki, que soma 5.436 pontos.

Entre as 20 primeiras colocadas, outra mudança aconteceu entre as 12.ª e 14.ª posições. A belga Elise Mertens, caiu dois lugares e agora está em 14.º, sendo ultrapassada pela letã Anastasija Sevastova e pela alemã Julia Görges.

Quem despencou no ranking foi a brasileira Beatriz Haddad Maia. Atual número 1 do País, ela caiu 19 posições e agora está em 195.º lugar, com 299 pontos. Carolina Meligeni Alves, sobrinha do ex-tenista Fernando Meligeni, perdeu uma colocação e está em 360.º.

Confira o ranking da WTA:

1.ª - Simona Halep (ROM) - 6.642 pontos

2.ª - Angelique Kerber (ALE) - 5.505

3.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 5.436

4.ª - Naomi Osaka (JAP) - 5.270

5.ª - Sloane Stephens (EUA) - 5.077

6.ª - Petra Kvitova (RCH) - 5.000

7.ª - Elina Svitolina (UCR) - 4.940

8.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 4.750

9.ª - Kiki Bertens (HOL) - 4.490

10.ª - Daria Kasatkina (RUS) - 3.415

11.ª - Aryna Sabalenka (BIE) - 3.365

12.ª - Anastasija Sevastova (LET) - 3.160

13.ª - Julia Görges (ALE) - 3.055

14.ª - Elise Mertens (BEL) - 2.985

15.ª - Ashleigh Barty (AUS) - 2.985

16.ª - Serena Williams (EUA) - 2.976

17.ª - Madison Keys (EUA) - 2.976

18.ª - Garbiñe Muguruza (ESP) - 2.865

19.ª - Caroline Garcia (FRA) - 2.660

20.ª - Anett Kontaveit (EST) - 2.525

195.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 299

360.ª - Carolina Alves (BRA) - 104

447.ª - Paula Cristina Gonçalves (BRA) - 60

461.ª - Luisa Stefani (BRA) - 56