Yasmin Brunet afirma ter sofrido com dietas malucas e transtorno alimentar

14/01/2019 | 10:10



A modelo e atriz Yasmin Brunet, de 30 anos de idade, é conhecida pela boa forma e pelo estilo de vida natural que leva. Por conta disso, no último domingo, dia 13, ela respondeu perguntas dos seguidores em seus Stories do Instagram e se abriu sobre algumas situações complicadas que passou.

Para começar, ela afirmou que quando era mais nova, por exemplo, cometeu alguns deslizes com relação à saúde:

Eu era adepta de dietas muito loucas e fazia coisas que hoje em dia me arrependo, mas que foi só com a chegada da maturidade que aprendi com os erros.

Yasmin ainda deixou claro para seus seguidores como faz para manter as curvas:

Não existe fórmula mágica para ficar com um corpo definido a não ser disciplina e constância.

Por falar nisso, ao ser questionada sobre sua rotina para ter um corpo esbelto, a filha de Luisa Brunet disse:

Estou há 19 dias sem consumir qualquer tipo de açúcar, tomo apenas água e o segredo para uma pele linda é uma alimentação rica em nutrientes.

Quem pensou que ela iria deixar de abordar temas polêmicos, se enganou. A sereia, como é conhecida, falou sobre empoderamento feminino e deixou claro:

Não existe empoderamento feminino colocando outra mulher para baixo. Fazendo isso você vai contra tudo o que diz acreditar. Fico muito triste quando vejo mulheres criticando as outras como fizeram com a Xuxa. Acho extremamente cruel. Sororidade é a palavra.