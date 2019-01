14/01/2019 | 10:10



Rodrigo Faro e Vera Viel sempre mostram o amor que sentem um pelo outro e, quando podem, compartilham alguns momentos da intimidade do casal com seus seguidores.

Durante as férias dos dois não tem sido diferente, como uma foto com a amada que o apresentador postou em seu Instagram. A legenda foi apenas com emojis de felicidade e do mar, mas o que chamou a atenção mesmo foi um comentário hilário que ele escreveu, já sabendo que um detalhe deu o que falar entre seus seguidores:

Gente, sem zoom por favor.

Isso porque o fato de ele estar apenas de sunga fez com que algumas pessoas falassem sobre a parte íntima de Rodrigo. Eita!