14/01/2019 | 10:00



Um dos últimos filmes produzidos pela empresa de Harvey Weinstein, Amigos Para Sempre estreou essa semana liderando as bilheterias americanas. Adaptação da produção francesa Intocáveis (2011), de Olivier Nakache e Éric Toledano, o filme narra a história da amizade improvável entre Phillip, um ricaço tetraplégico interpretado por Bryan Cranston, e Dell, seu cuidador (Kevin Hart). O longa desbancou Aquaman, que liderava por três semanas consecutivas e se tornou a 4.ª maior bilheteria estrangeira da história da China. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.