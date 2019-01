14/01/2019 | 09:59



Quatro pessoas morreram e ao menos cinco mil tiveram de deixar suas casas neste domingo, dia 13, por causa das intensas chuvas que afetaram a região centro-oeste da Argentina por vários dias, causando também perdas milionárias na principal região agrícola do país, informaram as autoridades. A previsão do tempo alerta para mais três dias de chuvas intensas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.