Land Rover lança série especial para o Discovery Sport no Brasil

Leo Alves



14/01/2019 | 09:48

A Land Rover apresentou na última semana uma nova versão especial para o Discovey Sport. Limitada a 70 unidades, a Landmark Edition é baseada na configuração SE e conta com elementos de design exclusivos. O modelo já está disponível nas concessionárias da marca. Seu preço sugerido é de R$ 274.500.

Detalhes Discovery Sport Landmark Edition

Sob o capô, a série especial utiliza o motor Ingenium 2,0l turbodiesel. Sua potência é de 180 cv, enquanto que seu torque máximo é de 43,8 kgfm. Disponível nas cores Cinza Corris e Branco Yulong, o utilitário conta com rodas de liga leve de 19 polegadas, acabamento em Dark Grey e teto em Cinza Carpathian.

No interior, vem equipado com teto panorâmico fixo, acabamento do teto em Ebony e bancos em couro com 10 movimentos elétricos. Como opcional, oferece o pacote de 5+2 lugares.

