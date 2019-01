Obituário - 14 de janeiro de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



14/01/2019 | 09:27



Rubens Lessa

(Anápolis, GO, 24-5-1937 – Tatuí, SP, 12-1-2019)

Meados dos anos 1970. Durante três anos o pastor Rubens Lessa deixava Santo André em direção à Avenida Paulista, para estudar Jornalismo na Faculdade de Comunicação Social Cásper Líbero, onde se formou. Era, desde 1967, formado em Teologia, atuando em Belém (PA) e no Amapá.

Em 1973 foi chamado para trabalhar na Casa Publicadora Brasileira, em Santo André. Acompanhou os últimos anos da CPB na cidade e participou da mudança da instituição para Tatuí, no interior do Estado. Lessa trabalhou por 41,5 anos na Publicadora. Foi editor-chefe. Escreveu centenas de artigos e vários livros. É autor do livro que narra a história da Casa Publicadora Brasileira, lançado no ano 2000.

Filho de José da Silva Lessa e de Elvira Porto Lessa, Rubens Lessa parte aos 81 anos. Deixa a mulher Charlotte Fermum Lessa, três filhas e dois netos. Foi velado no auditório da Casa Publicadora Brasileira em Tatuí e sepultado em Cerquilho (SP).



Santo André, quarta-feira, dia 9



Hilda Lopes, 73. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 9, em Mauá. Memorial Jardim Santo André.



Santo André, sexta-feira, dia 11



Olga Cavalhieri do Prado, 90. Natural de Mogi Guaçu (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Lázaro da Silva, 87. Natural de Socorro (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 11. Memorial Phoenix.



Paulo Celso Nickel Ferreira Lopes, 86. Natural de Alfenas (MG). Residia no Centro de Santo André. Dia 11. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Josefa Ferreira da Silva, 83. Natural de Caruaru (PE). Residia na Vila Renata, em São Paulo (SP). Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antonio Moreira da Costa, 81. Natural de Santa Cruz (RN). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo (SP). Dia 11, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Sônia Maria Bernardo, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.



Osmar Aparecido Moraes, 60. Natural de Bauru (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Autônomo. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Mauro Bertoldo da Silva, 58. Natural de Lupércio (SP). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sábado, dia 12



Amélia da Silva Pissinato, 90. Natural de São Joaquim da Barra (SP). Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Marcos Curiel Paderis Martins, 87. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 12. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Antonio Luiz de Moraes, 86. Natural de Leme (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Geraldo Hipólito de Almeida, 62. Natural de Aurora (CE). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 12. Memorial Phoenix.



João Matos de Oliveira, 60. Natural de Queimadas (BA). Residia na Vila Marina, em Santo André. Motorista. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Edson Pisaneschi Marques, 59. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Santo André. Engenheiro. Dia 12. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Valéria Leite Cintra Molina, 56. Natural de São Paulo (SP). Residia na Cidade AE Carvalho, em São Paulo (SP). Dia 12, em Santo André. Cemitério Itaquera, em São Paulo (SP).



Santo André, domingo, dia 13



Catharina Nardini Mayoli, 91. Natural de Severínia (SP). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.



Marina Aparecida Gonçalves, 73. Natural de Sertanópolis (PR). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antonio Ribeiro Filho, 72. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 13. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Willians dos Santos, 29. Natural de Penedo (AL). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Pedreiro. Dia 13. Cemitério Municipal de Saúde (SE).



São Bernardo



Kiyoshi Itai, 95. Natural do Japão. Residia na Vila Romana, em São Paulo. Dia 11. Cemitério da Paulicéia.



Encarnacion Luzia Martins Aragão, 84. Natural de Nipoã (SP). Dia 13, em Guaranésia (MG). Cemitério da Paulicéia.



Almir Bonifácio Gomes, 72. Natural de Ipanema (MG). Residia em Indaiatuba (SP). Dia 11. Cemitério da Paulicéia.



Jurandir Luiz da Conceição, 68. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de Diadema. Dia 11, em Diadema. Cemitério da Paulicéia.



Marcio Dias de Paula, 48. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Coordenador de produção. Dia 12, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Alex de Jesus Carvalho, 19. Natural de Santo André. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério da Paulicéia.



São Caetano



Carlos Eli da Silva, 56. Natural de São Caetano. Residia no Centro de São Caetano. Dia 12, em Santo André. Instrutor de musculação. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema, quarta-feira, dia 9



Alice da Cunha Bastos, 97. Natural de Xique-Xique (BA). Residia no Centro de Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.



Francisco Capistrano da Costa, 80. Natural de Boa Viagem (CE). Residia no Centro de Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.



Silvia Regina do Carmo, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 9. Cemitério Municipal.



Maria de Lourdes da Silva, 59. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.



Gilmar Tadeu Castilho, 58. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.



Manoel Gomes da Costa, 56. Natural de Triunfo (PE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.



Iromar de Oliveira Braga, 45. Natural de Macarani (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.



Diadema, quinta-feira, dia 10



João Celestino Viana, 80. Natural de Condeúba (BA). Residia no Centro de Diadema. Dia 10. Crematório Vila Alpina.



Diadema, sexta-feira, dia 11



João Nunes da Silva, 79. Natural de Chã Grande (PE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.



Eronita Maria da Silva, 71. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.



Pedro de Farias Paiva, 62. Natural de Maranguape (CE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.



Anderson Cuozzo, 35. Natural de São Lourenço. Dia 11. Cemitério Municipal.



Diadema, Sábado, dia 12



Yolanda de Azevedo Stella, 88. Natural de Monções (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 12. Cemitério da Saudade, em Campinas (SP).



Maria Alexandrina dos Santos, 76. Natural de Pirajuí (SP). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 12, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Valdevino Martins dos Santos, 58. Natural de Seabra (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.



Graziele Lima Rodrigues, 32. Natural de Álvares Machado (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 12, em Santo André. Memorial Phoenix.



Mauá, dia 31



Windson Merquires de Almeida, 17. Natural de Mauá. Residia na Vila Real, em Mauá. Dia 31 de dezembro. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 6



José Gomes da Silva, 79. Natural de Corema (PB). Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 6. Vale dos Pinheirais.



Mauá, segunda-feira, dia 7



Antonio Eusébio, 79. Natural de Curvelo (MG). Residia na Vila Mercedes, em Mauá. Dia 7. Vale dos Pinheirais.



Mauá, terça-feira, dia 8



Maria José Pinheiro, 79. Natural de Varginha (MG). Residia no Jardim São João, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



Sheila Antonia de Lima Pereira, 46. Natural de Mauá. Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



Milton Cristiano da Silva, 44. Natural de Arapongas (PR). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quarta-feira, dia 9



Maria Fernandes Braga, 88. Natural de Casa Nova (BA). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



Diego Molina Rubio, 87. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



Osvaldo Elias Coelho, 78. Natural de Rio Casca (MG). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



Maria dos Santos, 71. Natural de Itobi (SP). Residia no bairro da Matriz, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



José Firmino Bezerra, 64. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 10



Ana Maria da Silva, 80. Natural do Estado da Bahia. Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 10. Vale dos Pinheirais.



Maria Amara da Silva, 69. Natural de Escada (PE). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



Vera Lúcia Ferreira, 57. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo (SP). Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



Marco Antonio de Oliveira, 51. Natural de Mauá. Residia no Parque Boa Esperança, em Mauá. Dia 10. Vale dos Pinheirais.



Mauá, sexta-feira, dia 11



Euripedes Ferreira dos Santos, 71. Natural de Braúnas (MG). Residia no Jardim Itapark Velho, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Joanice Rosa de Jesus Alves, 69. Natural de Bom Jesus da Lapa (BA). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



Tereza Christina Fernandes de Moraes, 63. Natural de Maceió (AL). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 12, em Santo André. Cemitério São José.



Odair Machado, 56. Natural de Mauá. Residia no bairro São-Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 10, em Mauá. Cemitério São José.



Rio Grande da Serra



Ailton Romão da Silva, 62. Natural de Três Corações (MG). Residia na Vila Figueiredo, em Rio Grande da Serra. Dia 8, em Mauá. Cemitério São Sebastião.