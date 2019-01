14/01/2019 | 09:15



O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, declarou neste domingo, dia 13, antes de chegar a Riad, que pedirá ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, que os responsáveis pela morte do jornalista Jamal Khashoggi "prestem contas". O julgamento de 11 suspeitos começou no dia 3 de janeiro e o procurador-geral pediu pena de morte para cinco deles. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.