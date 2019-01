Redação



14/01/2019 | 08:18

Quem quer aproveitar o Rio de Janeiro no verão tem à disposição diversas opções de passeios. E não apenas na capital, já que o estado fluminense tem muita coisa para oferecer. Os viajantes podem aproveitar as praias ou cachoeiras, a vida noturna ou o clima de montanha da região serrana, a agitação do Carnaval ou um cantinho reservado.

Para comprovar a diversidade do local, o Hurb, agência online de viagens, separou quatro hotéis para quem quiser aproveitar as atrações do Rio de Janeiro.

4 hotéis para curtir o Rio de Janeiro no verão

Capital

Lsh Lifestyle

De frente para a praia do Pepê, na Barra da Tijuca, este hotel oferece uma ótima estrutura, com quartos confortáveis e espaços bem decorados. A piscina com borda infinita e fundo de vidro é o cenário ideal para assistir ao pôr do sol, proporcionando uma experiência inesquecível.

Piscina com bordas infinitas é um dos destaques do LSH Lifestyle

Região dos Lagos

Pousada Sable Dor (Búzios)

Esta pousada pode agradar quem viaja com a família ou em casal. O clima é aconchegante, e os hóspedes têm direito a café e bolo no lanche da tarde e filmes com pipoca na sessão de cinema à noite. A piscina aquecida e a hidromassagem são outras atrações.

Pousada Sable Dor, em Búzios, pode ser uma opção para uma viagem em família

Búzios Centro Hotel

A 10 minutos de caminhada da famosa Rua das Pedras, o Búzios Centro Hotel tem uma arquitetura contemporânea e instalações aconchegante. Seus quartos são amplos e confortáveis, e o café da manhã oferece variedade de bolos, pães, sucos e salgados.

A arquitetura do Búzios Centro Hotel é um de seus principais destaques

Região Serrana

Pousada Le Siramat (Petrópolis)

Localizada no alto de uma montanha com 1.000 m de altitude, este empreendimento oferece vistas privilegiadas. Silenciosa e com contato direto com a natureza, a pousada pode ser uma opção para quem busca um fim de semana romântico. Há quartos com lareira, além de hidromassagem, sauna, quadra de tênis, trilha para caminhada e área fitness.

Localizado na atitude, este hotel pode ser uma opção para quem quer uma viagem mais romântica