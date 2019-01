Notebook Acer Swift 7 tem design compacto e bordas ultra estreitas

Da Redação, com assessoria



14/01/2019 | 08:18

A Acer anunciou recentemente o Swift 7 (SF715-52T), um notebook com chassi premium que libera mais espaço na tela para o usuário. Vencedor do Prêmio de Inovação da CES 2019, suas bordas ultra estreitas dão ao modelo um super aproveitamento de 92% para a tela. O modelo também é bastante leve, e pesa apenas 890 gramas.

O Swift 7 ainda é equipado com o mais recente processador Intel Core i7-8500Y de 8ª Geração para oferecer desempenho de alto nível. Com até 512 GB de armazenamento rápido em SSD PCIe e com até 16 GB de RAM LPDDR3, os clientes também podem executar múltiplas tarefas sem problemas. Para fechar, a novidade oferece 10 horas de duração da bateria.

Até o momento, informações sobre preço e disponibilidade para o mercado brasileiro ainda não foram divulgadas.

