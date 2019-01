14/01/2019 | 06:33



A China atraiu US$ 13,71 bilhões em investimento estrangeiro direto (IED) em dezembro, 23,2% mais do que em igual mês de 2017, segundo dados publicados hoje pelo Ministério de Comércio do país.

O avanço do IED em dezembro foi o maior em mais de um ano e se seguiu a uma queda anual de 27,6% em novembro.

No fechamento de 2018, o IED na China alcançou US$ 134,97 bilhões, mostrando expansão de 3% em relação ao ano anterior, informou o ministério. Fonte: Dow Jones Newswires.