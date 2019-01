China amplia importações de petróleo e minério de ferro em dezembro

14/01/2019 | 04:36



As importações de petróleo e de minério de ferro da China subiram na comparação anual de dezembro, mas as de cobre sofreram queda no período, segundo dados preliminares divulgados pela Administração Geral de Alfândega do país.

No mês passado, as compras chinesas de petróleo bruto saltaram 30% na comparação anual, a 43,78 milhões de toneladas, e as importações de minério de ferro tiveram alta de 3%, a 86,65 milhões de toneladas, enquanto as de cobre diminuíram 4,7%, a 429 mil toneladas.

No fechamento de 2018, as importações chinesas de petróleo tiveram expansão de 10% ante o ano anterior, a 461,9 milhões de toneladas, e as de cobre avançaram 13%, a 5,3 milhões de toneladas. Por outro lado, as compras de minério de ferro pela China recuaram 1% no ano passado, a 1,06 bilhão de toneladas.

Os dados também mostraram que a China exportou 26 mil toneladas de petróleo bruto em dezembro, 84% menos do que no mesmo mês de 2017. Ao longo de 2018, houve redução de 46% nas vendas externas de petróleo chinês, a 2,63 milhões de toneladas. Com informações da Dow Jones Newswires.