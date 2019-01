São Paulo vence Ferroviária e pega o Mirassol nas oitavas da Copa SP

13/01/2019 | 23:57



Mesmo jogando em Araraquara, na Fonte Luminosa, o São Paulo não tomou conhecimento dos donos da casa e venceu a Ferroviária por 2 a 0, na noite deste domingo, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, avançando na competição.

Com vaga garantida nas oitavas de final, o clube da capital paulista enfrentará o Mirassol em seu próximo desafio. Também neste domingo, o próximo adversário são-paulino eliminou o Athletico-PR nos pênaltis, vencendo por 4 a 2, após empate por 2 a 2 no tempo normal.

O clube do Morumbi começou o jogo deste domingo em ritmo acelerado e abriu o placar logo aos oito minutos, com gol de cabeça de Gabriel Novaes, artilheiro do time. Aos 20 minutos, ainda do primeiro tempo, Fabinho fez o segundo gol dos visitantes e fechou a conta.

A partir daí, o São Paulo não encontrou maiores dificuldades para administrar o resultado, mesmo no segundo tempo, quando o jogo ficou mais quente, quando cada time teve um expulso.

Além de São Paulo x Mirassol, outros três confrontos das oitavas de final da Copa São Paulo já estão definidos. O Rio Preto enfrentará o Cruzeiro, enquanto o Botafogo vai jogar contra o Guarani e o Palmeiras terá o Figueirense pela frente.

Os times que seguem se enfrentam em partidas únicas de mata-mata até a grande decisão, tradicionalmente disputada em 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, no estádio do Pacaembu.

Confira os resultados da Copa São Paulo neste domingo:

América-MG 0 x 1 Botafogo

Internacional 0 x 5 Guarani

Rio Preto1 x 0 São José-RS

Trindade-GO 1 x 4 Figueirense

Mirassol 2 (4) x (2) 2 Athletico-PR

Cruzeiro 3 x 0 Marília

Palmeiras 3 x 0 Galvez-AC

Ferroviária 0 x 2 São Paulo