Azulão e Água Santa jogam pela sobrevivência na Copinha

Junior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



14/01/2019 | 07:00



Classificados no sábado para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Caetano e o Água Santa, de Diadema, jogam hoje pela sobrevivência na competição. O São Caetano encara o Coritiba, às 16h, na Rua Javari, em são Paulo. O Água Santa joga às 15h, contra o Atlético-MG, no Estádio do Inamar, em Diadema.

Ontem, os times aproveitaram o dia para preparar os jogadores para os duelos decisivos. O elenco do Azulão, que venceu o Flamengo-SP por 2 a 0, passou o dia em treino regenerativo. “O campeonato é difícil, mas não adianta ficar pensando lá na frente. Precisamos pensar jogo a jogo e disputar com a mesma garra que tivemos na partida passada e, assim, tentarmos passar de fase”, analisou o técnico Márcio Griggio.

O Netuno, que sofreu para garantir a vaga frente ao Avaí-SC na segunda fase da Copinha, quando assegurou a classificação nos pênaltis (5 a 4) de pois de empate por 1 a 1 no tempo normal, procurou recuperar os atletas para o novo duelo.

“A projeção é recuperar esses atletas. Graças a Deus estamos crescendo na competição e o mais importante é avançar mais uma meta”, avaliou o treinador Paulo Roberto. “Mostramos que o grupo está recuperado dos dois baques que teve. O importante para a segunda-feira (hoje) é que a comissão, a diretoria e a torcida estejam juntos”, afirmou o técnico do Netuno.