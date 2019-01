Victoria Bassi celebra convocação à Seleção

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



14/01/2019 | 07:00



“Foi um susto. Estava dormindo, minha mãe veio por trás da minha cama: Victoria, Victoria, Victoria, você entrou na Seleção!”. Desta maneira a skatista bicampeã nacional Victoria Bassi, de Ribeirão Pires, recebeu a notícia de que foi convocada para a Seleção Brasileira da modalidade.

Ela e outras dez atletas (cinco na categoria park e seis na street) disputarão as seletivas para os Jogos de Tóquio-2020 – primeira Olimpíada que contará com o esporte entre os concorrentes às medalhas. E tudo isso no auge dos seus 11 anos. “Eu chorei demais”, continuou a garota.

Inicialmente, a CBSk (Confederação Brasileira de Skate) havia determinado que as três primeiras do ranking nacional e uma skatista indicada pelo comitê seriam chamadas. Entretanto, a situação foi revista e Victoria, quarta colocada no park feminino, ingressou. “Não esperava. Quando vi que seriam as quatro primeiras e uma escolhida a dedo, fiquei muito, muito feliz. Mesmo!”

Ainda sem saber quais serão os passos para as seletivas, Victoria demonstrou que integrar o time que representará a bandeira verde e amarela é sua meta. “Estou focada, porque quero realizar o sonho de ir para a Olimpíada de 2020”, declarou ela, que disse se inspirar em Bob Burnquist, Letícia Bufoni (que também integra a lista da Seleção), Pedro Barros e Sandro Dias, entre outros.

Além de Victoria e Letícia, foram convocadas Pamela Rosa, Rayssa Leal, Virginia Fortes Água, Karen Feitosa e Gabriela Mazetto (estas para o street), Yndiara Asp, Isadora Pacheco, Leticia Gonçalves e Dora Varella (para o park). No masculino foram chamados Kelvin Hoefler, Felipe Gustavo, Tiago Lemos, Lucas Xaparral e Lucas Rabelo (street); Pedro Quintas, Pedro Barros, Luizinho Francisco, Hericles Fagundes e Murilo Peres (park).

Entre todos estes, Rayssa 10 anos, Virginia, 12, e Isadora, 13 – junto de Victoria –, são as atletas mais jovens. Por outro lado, as veteranas chegam a ter o dobro. “A troca de experiências é muito boa, pois a maioria tem de skate o que tenho de idade, então tento aproveitar ao máximo para competir de igual para igual”, contou a ribeirãopirense.

A rotina de Victoria envolve os estudos na parte da manhã. Nas tardes das segundas e quartas-feiras, ela faz pilates, às quintas e sextas, treina, e aos sábados disputa os campeonatos. Assim, as terças e domingos são reservados para o descanso e para seus hobbys, como andar de bicicleta e patins, brincar na rua e colorir. “Ela tem livros e mais livros de pintura”, contou a mãe, Deise Souza. “Na escola é aluna muito dedicada. Com essa dedicação aos estudos e ao skate, ela conseguiu bolsa de 100% (no Colégio Toth)”, emendou, sem esconder o orgulho da filha, “Eu como mãe e o pai (Thiago Bassi) ficamos muito felizes por ela ter entrado, pois Victoria é muito dedicada e determinada. É um prazer tê-la como filha, muito orgulho em vê-la representando o País. É um sonho tanto dela quanto nosso”, concluiu Deise.