Eleição já passou e agora olhamos para o bem da cidade, diz Salgado, novo secretário de Segurança de Auricchio

Fabio Martins

Do Diário do Grande ABC



14/01/2019 | 07:00



Vereador por quatro mandatos e candidato a vice-prefeito na chapa de oposição ao prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), Jorge Salgado (PTB) assume oficialmente o posto de secretário de Segurança com discurso de deixar para trás rusgas eleitorais e de pregar unidade em torno do bem do município.

Salgado substituirá Elaine Biasoli, que no ano passado pediu desligamento da gestão tucana para atuar no Interior. A nomeação foi tratada com certa surpresa pela classe política, uma vez que Salgado, aliado do ex-prefeito Paulo Pinheiro (DEM), sustentou a oposição a Auricchio no pleito passado.

“Em eleições você forma grupos políticos, cada um com seu jeito de trabalhar. Houve divergência eleitoral, mas nunca fui inimigo do prefeito Auricchio. O processo eleitoral passou e ele e eu estamos com olhar diferenciado, para o bem da cidade”, comentou Salgado.

O ex-vereador revelou que foi convidado por Auricchio para compor o primeiro escalão em agosto, mas não aceitou naquela época por “compromissos assumidos”. Nesse meio tempo, o tucano contratou o filho de Salgado, Caio Martins Salgado, como assessor na Secretaria de Saúde. Porém, segundo o ex-parlamentar, a conversa foi retomada no fim do ano.

Durante as negociações, Salgado afirmou ter conversado com Pinheiro, que não colocou empecilhos em uma possível ida ao governo do adversário. “Ele, prontamente, disse que seria bom para a cidade. Inclusive fez convite para que ele prestigie minha posse. Os dois (Pinheiro e Auricchio) não são inimigos, se conversam, se encontram em agendas públicas”, discorreu ele. Questionado se há chance de Pinheiro e Auricchio estarem no mesmo palanque, Salgado contemporizou. “Cabe a eles responder isso. Não sei o que pode acontecer no futuro. O mundo mudou, todo mundo está se respeitando.”

Salgado admitiu que será desafio comandar a Segurança de São Caetano, algo que ele vivenciou como vereador. Por isso, terá como braço direito o tenente-coronel Luiz Antônio Dantas Valente, da PM (Polícia Militar), que comandou do 6º Batalhão de PM Metropolitano de São Paulo. “Falei ao prefeito que precisaria trazer um complemento de pessoas capacitadas e técnicas e citei o coronel Valente, exemplo de trabalho e pessoa séria. O prefeito deu sinal verde.”