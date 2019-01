Prefeitura de Mauá suspende atendimento veterinário

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



14/01/2019 | 07:00



Uma das vitrines da gestão do prefeito afastado de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), a sala do Bem-Estar Animal da Prefeitura, utilizada para vacinas, castrações, aplicação de medicamentos e consultas de forma gratuita, está com as atividades suspensas desde 7 de janeiro.

Segundo o que a reportagem do Diário apurou, os profissionais do programa – um veterinário, um auxiliar de veterinário e dois que atuavam na parte administrativa – foram exonerados pelo governo interino da prefeita Alaíde Damo (MDB), pelo telefone, em 6 de janeiro. A mesma equipe já havia sido desligada na primeira vez em que Atila foi preso, em maio, acusado de envolvimento em esquema de desvio de recursos de merenda e uniforme. Na segunda prisão, em dezembro, foi acusado de chefiar esquema de mensalinho.

Segundo um dos funcionários que foi exonerado, na ocasião os atendimentos não foram interrompidos. Quando o prefeito reassumiu, em setembro, eles foram recontratados. O serviço já estava, desde novembro, sem o veículo adaptado que realizava atendimentos no estacionamento do Paço e bairros. Desde então, as assistências passaram a ser realizadas em sala da administração municipal, onde, originalmente, eram feitos os cadastros dos interessados. Ao longo de 2018, foram realizados 3.600 atendimentos veterinários.

A equipe do Diário esteve na Prefeitura e constatou que a porta da sala utilizada para o atendimento está com corrente e cadeado. Comunicado de 7 de janeiro informa sobre a mudança de local do serviço, com a promessa de que seja retomado a partir de hoje na Rua Santa Cecília, 489, bairro Matriz. O endereço é o da Secretaria do Verde e Meio Ambiente.

A fisioterapeuta e protetora Alexandra Januário, 40 anos, criticou. “Tem vários animais doentes, precisando ser encaminhados e atendidos, e ninguém para nos dar respaldo”, reclamou. A Prefeitura de Mauá não se manifestou até o fechamento desta edição.