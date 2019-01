Loeb vence 6ª etapa, mas Al-Attiyah segue na frente no Dakar entre os carros

13/01/2019 | 21:22



A retomada do Rally Dakar após um dia de folga teve vitória de Sébastian Loeb na disputa entre os carros, mas a manutenção de Nasser Al-Attiyah na liderança da competição. A sexta das etapas previstas para o evento, que está sendo realizado no Peru, foi vencido pelo francês, que marcou o tempo de 3h39min21 nos 291 quilômetros cronometrados de um trecho total de 810km entre Arequipa e San Juan de Marcona.

Loeb ultrapassou Al-Attiyah durante a disputa, fechando a especial com uma vantagem de 2min17 para o rival, que foi o segundo colocado. Mas o catariano continua na liderança da classificação geral com um tempo somado de 21h01min31 e uma vantagem de 37min43 para o francês.

Também na briga pelo título, o francês Stephane Peterhansel teve um dia ruim e fechou a etapa na sexta posição, a 18min49 de Loeb. Ele também ficou atrás do espanhol Carlos Sainz, do francês Cyril Després e do também espanhol Nani Roma. E a sua desvantagem para Al-Attiyah agora é de 41min14, na terceira posição na classificação geral.

Já entre as motos, a liderança do Dakar mudou de mãos, passando a ser, agora, do chileno Pablo Quintanilla. Ele venceu o estágio, que teve 317km cronometrados com o tempo de 3h50min47, com 1min52 de vantagem para o argentino Kevin Benavides e de 4min21 para o austríaco Matthias Walkner.

Assim, Quintanilla pulou para a ponta se aproveitando do desempenho ruim do norte-americano Ricky Brabec, que foi o sexto colocado do dia, a 7min30 do motociclista do Chile. O primeiro colocado soma um tempo total de 20h45min13, com vantagem de 4min38 para o representante dos Estados Unidos. O australiano Toby Price, o quarto melhor do estágio deste domingo, é o terceiro colocado na classificação geral, a 5min17 do chileno.

O Dakar prossegue nesta segunda-feira com a sétima etapa, em San Juan de Marcona, com uma especial de 323km. Esta edição da competição foi reduzida e terá todas as suas dez etapas ocorrendo no Peru, até a próxima quinta-feira.