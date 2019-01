Napoli bate Sassuolo e encara Milan nas quartas de final da Copa da Itália

13/01/2019 | 20:00



O Napoli confirmou o seu favoritismo e se classificou neste domingo para as quartas de final da Copa da Itália. Atuando em casa, no Estádio San Paolo, o time marcou um gol em cada tempo para superar o Sassuolo por 2 a 0, assegurando a passagem de fase sem maiores sustos.

O primeiro gol do Napoli contra o Sassuolo, que teve o brasileiro Rogério entre os seus titulares, saiu aos 15 minutos, em um lance de oportunismo do polonês Milik, que aproveitou corte parcial do goleiro Pegolo de um cruzamento para empurrar a bola às redes.

Com o auxílio do VAR, o Sassuolo teve um gol de Locatelli anulado. E o Napoli definiu o placar em outra jogada com a participação direta de Milik. Dessa vez, o polonês recebeu lançamento na grande área e ajeitou para o espanhol Fabián Ruiz, que chutou forte, definindo o triunfo do seu time por 2 a 0.

Classificado às quartas de final da Copa da Itália, o Napoli já sabe que o seu próximo adversário no torneio vai ser o Milan, que no sábado passou pelo Sassuolo, na prorrogação. E outro confronto definido da próxima etapa envolverá Lazio e Inter de Milão.

A Fiorentina vai enfrentar o vencedor do duelo entre Roma e Virtus Entella, enquanto a Juventus terá pela frente quem avançar em Cagliari x Atalanta, sendo que esses dois confrontos estão agendados para segunda-feira.

Embalado por duas vitórias seguidas por diferentes torneios, o Napoli voltará a jogar no domingo, quando receberá a Lazio pelo Campeonato Italiano. Um dia antes, o Sassuolo vai visitar a Inter de Milão.