Corinthians e Santos empatam no primeiro teste da temporada

13/01/2019 | 19:41



Corinthians e Santos empataram por 1 a 1 em amistoso disputado neste domingo, em Itaquera, no primeiro teste das equipes na temporada. Foi a oportunidade inicial dos técnicos Fábio Carille e Jorge Sampaolli observarem seus elencos para as competições de 2019.

Em campo, sob olhares de 33 mil torcedores, os dois treinadores adotaram estratégias diferentes. Carille optou por uma formação mais defensiva, com a marcação atrás do meio de campo. Deixava a bola com o adversário, como é de praxe em suas equipes. Sampaoli avisou em sua apresentação que colocaria o Santos para atacar. Ele até tentou, mas encontrou dificuldade para furar as linhas defensivas do adversário.

O Corinthians começou com uma equipe bastante modificada em relação à temporada passada. Os recém-contratados Richard, Ramiro, André Luis e Sornoza entraram como titular, além de Gustagol, que voltou de empréstimo. E foi do centroavante o gol que abriu o placar após cruzamento de André Luis. No intervalo, ele agradeceu a Rogério Ceni, que foi seu treinador na temporada passada no Fortaleza.

"Significa muito (o gol). Depois que saí procurei trabalhar firme, aprender mais. Tenho de agradecer o Rogério Ceni (técnico do Fortaleza) que me ajudou muito e agora é dar continuidade", disse.

O Santos, que pressionava mais, era menos efetivo e só conseguiu ser perigoso em lance de bola parada e com a ajuda da zaga do adversário. Após cruzamento na área, Pedro Henrique desviou contra. Gustavo Henrique, que estava na jogada, comentou.

"Estava na bola, senti um tranco atrás de mim. Acho que foi gol contra. Foi muito bom o primeiro tempo. Conseguimos fazer o que o professor pediu nos treinamentos. Ainda sentimos um pouco o ritmo pelo começo de temporada. Estamos tentando melhorar", disse o zagueiro

Após os gols, a partida seguiu na mesma: o Santos com a bola no campo do adversário e o Corinthians tentando sair em velocidade. Em uma roubada de bola, Ramiro pegou a defesa do time de Sampaoli aberta e bateu cruzado com perigo.

As equipes voltaram sem alterações para o segundo tempo. Carille esperou 15 minutos e trocou o time inteiro. Sampaoli foi mudando aos poucos. O primeiro a entrar foi Carlos Sanchez, que vinha sendo titular na temporada passada. Depois, realizou outras.

O Corinthians perdeu a qualidade no toque de bola e também do setor defensivo. O Santos seguiu melhor e chegou a balançar as redes, mas Noguera completou para as redes em posição de impedimento. A partida também ficou mais truncada no meio de campo. Nenhum dos goleiros precisou mais trabalhar. E os treinadores se cumprimentaram após o apito final. O duelo valia o troféu Gylmar dos Santos Neves e o Corinthians como levou menos cartões amarelos, ficou com a taça no final.

Os times voltam a campo no próximo fim de semana, pela primeira rodada do Paulistão. No sábado, o Santos receberá a Ferroviária, na Vila Belmiro. Também em casa, no seu estádio, o Corinthians terá pela frente o São Caetano, no domingo.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 1 X 1 SANTOS

CORINTHIANS - Cássio (Walter); Fagner (Michel Macedo), Pedro Henrique (Marllon), Henrique (Léo Santos) e Danilo Avelar (Douglas); Richard (Thiaguinho), Ramiro (Araos) e Jadson (Mateus Vital); André Luis (Marquinhos), Gustagol (Roger) e Sornoza (Gustavo Mosquito). Técnico: Fábio Carille.

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz (Daniel Guedes), Luiz Felipe (Fabián Noguera), Gustavo Henrique e Orinho (Yuri); Alison (Guilherme Nunes), Diego Pituca (Copete) e Jean Mota (Arthur Gomes); Derlis González (Carlos Sanchez), Felippe Cardoso (Eduardo Sasha)e Bruno Henrique (Yuri Alberto). Técnico: Jorge Sampaoli.

GOLS - Gustagol, aos quatro, e Pedro Henrique (contra) aos 24 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ramiro, Thiaguinho e Araos (Corinthians); Victor Ferraz, Daniel Guedes, Guilherme Nunes e Yuri Alberto (Santos).

ÁRBITRO - Vinicius Furlan.

PÚBLICO - 32.954 pagantes (33.173 no total).

RENDA - R$ 868.451,00.

LOCAL - Arena Corinthians, em São Paulo (SP).