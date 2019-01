Após 4 dias desaparecido, sobrinho de prefeito de Marília é encontrado morto

13/01/2019 | 19:00



Policiais militares localizaram, no início da noite de sábado, 12, o corpo de Dirceu Alonso Neto, de 21 anos, sobrinho do prefeito de Marília, Daniel Alonso (PSDB). O jovem estava desaparecido desde a terça-feira, 8, quando saiu de casa à noite. Familiares postaram apelos em redes sociais na tentativa de localizar o rapaz.

O corpo foi encontrado num grotão, no bairro das Azaleias, zona sul de Marília. Devido às chuvas e dificuldade de acesso, o Corpo de Bombeiros só conseguiu fazer o resgate no início da tarde deste domingo, 13, com o apoio de um helicóptero da Polícia Militar.

Neto Alonso, como ele se denominava em redes sociais, era filho do empresário do setor de construção civil Dirceu Alonso, irmão do prefeito. O jovem morava no Jardim Marajó e havia saído de casa para se encontrar com amigos. Porém, não retornou nem deu notícias. A família informou o desaparecimento à polícia e foram iniciadas as buscas. O local em que o corpo foi encontrado fica em outra região da cidade.

Conforme o Corpo de Bombeiros, em virtude do estado de decomposição, não foi possível identificar se havia ferimentos no corpo. A Polícia Civil fez um levantamento no local em que o cadáver foi encontrado. O corpo passou por necrópsia no Instituto Médico-Legal (IML) da cidade. Conforme a Polícia Civil, qualquer informação sobre a causa da morte só poderá ser confirmada após a conclusão do laudo necroscópico. A reportagem tentou contato com a família do jovem, mas não obteve retorno.