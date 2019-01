EUA: Democratas advertem Trump sobre pressão contra testemunho de Michael Cohen

13/01/2019 | 18:31



Três parlamentares do Partido Democrata que lideram influentes comitês da Câmara advertiram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a não obstruir seus esforços para questionar seu ex-advogado pessoal, Michael Cohen.

A iniciativa acontece depois de uma entrevista de Trump ao canal Fox News, na qual ele levanta supostos problemas legais envolvendo um parente de Cohen, e critica a honestidade do advogado e seus problemas com a Justiça.

Em sua mensagem para Trump, os presidentes dos comitês de Inteligência, Poder Judiciário e Supervisão dizem: "As leis de nossa nação proíbem esforços para desencorajar, intimidar ou de qualquer forma pressionar uma testemunha a não prestar depoimento ao Congresso".

O testemunho de Cohen, marcado para 7 de fevereiro, pode servir de impulso para a intenção dos Democratas de investigarem mais profundamente as ações de Trump, seus conflitos de interesse e seus laços com a Rússia. Fonte: Associated Press.