Uma reunião com o professor Galante

Na história da Educação em Santo André, a presença do professor Carlos Galante, o que criou o projeto ‘Matemática Moderna’, com vários livros didáticos utilizados pelo Brasil afora.

Professor Galante lançou, mais recentemente, um livro de memórias, que esta página considerou um dos mais bonitos sobre o tema já editados no Grande ABC. E no livro, professor Galante fala de um trabalho que mexeu literalmente com ele e com muitos jovens, o Projeto Rondon, pelo qual os grandes centros, nos períodos de férias, deslocavam-se para as regiões mais pobres do País para trabalhos sociais.

Falamos do início da década de 1970. E novamente folheamos o álbum de recordações do nosso orientador desta semana, Leandro Mendes Ferreira. As quatro fotos de hoje, que remetem aos amigos de infância do bairro Campestre, são deste período inicial dos anos 1970.

Julho de 1980. Estou em São Luís, no Maranhão. Contrato um passeio até Alcântara, após concordar em dobro o preço da passagem

Diário há 30 anos...

Sábado, 14 de janeiro de 1989 – ano 31, edição 6962

Manchete – Choque congela preços e salários amanhã. Banco Central decreta feriado bancário na segunda-feira, dia 16; combustíveis sobem

Supermercados fazem demarcação até durante a noite; reajustes de três em três dias para reduzir impacto; onda de boatos volta a agitar área financeira.

Nota – Estava nascendo o Plano Verão do presidente Sarney.

Carnaval 89 – Estação Primeira de Utinga, tricampeã do Carnaval andreense, não vai desfilar.

Globo e Manchete: juntas na transmissão do Carnaval.

Polícia – Quadrilha usa sítio em Mauá para adulterar carros.

Santos do dia

Dácio

Odorico de Pordenone

Ida

Bv. Pedro Donders. Holandês, nascido em 1809. Foi ordenado sacerdote em 1841. Dedicou-se à Pastoral dos Enfermos e faleceu em 14 de janeiro de 1887.

Em 14 de janeiro de...

1919 – Morre o mais antigo redator do jornal O Estado de S. Paulo, Manuel Rodrigues de Leiros, aos 53 anos. Era português e colaborava com outras publicações. Um dos últimos casos de paciente vitimado pela gripe espanhola em São Paulo.

A guerra acabou. Do noticiário do Estadão: consta que os trabalhos da Conferência da Paz serão inaugurados oficialmente em 20 de janeiro, em Paris.

Do noticiário do Correio Paulistano: Nova York, 13 – Informa de Berlim o correspondente da Associated Press que a agitadora Rosa Luxemburgo foi presa por ordem do governo alemão.

Nota – Rosa Luxemburgo, revolucionária de origem judaico-polonesa.

1969 – Assinado o contrato para a instalação da rede de telefones automáticos em Diadema, completando a comunicação de todo o Grande ABC pela CTBC (Companhia Telefônica da Borda do Campo).

Esquadrão da Morte fuzila duas pessoas em casa abandonada da Estrada do Montanhão, entre Santo André e São Bernardo.

1984 – Fogo destrói a fábrica têxtil Randi, de Santo André.