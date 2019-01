Com quatro de Davó, Guarani goleia Inter e avança na Copa São Paulo

13/01/2019 | 17:18



O Guarani deu show para garantir a vaga nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde deste domingo, os campineiros não tomaram conhecimento do Internacional e o golearam por 5 a 0, no Adail Nunes da Silva, em Taquaritinga, pela segunda fase do torneio. O próximo adversário do time será o Botafogo.

O grande destaque da partida foi o atacante Davó, autor de quatro gols. Ele abriu o placar aos oito minutos em contra-ataque. Logo em seguida, aos 22, ele recebeu passe longo, viu o goleiro do Inter, Lucas, adiantado e finalizou firme.

No segundo tempo, no começo, aos seis minutos, mesmo sem querer, o centroavante desviou cobrança de escanteio e ampliou. O quarto gol veio novamente aproveitando passe longo, nas costas da defesa, aos 23 minutos. No final da partida, aos 41 minutos, Marco Antônio deu números finais à goleada.

A terceira fase da Copa São Paulo segue com mais seis jogos nesse domingo e outros oito na segunda-feira. Na sequência, das 128 equipes que começaram a competição, restarão apenas 16 para formarem as oitavas de final.

Os times seguirão se enfrentando em partidas únicas de mata-mata até a grande decisão, tradicionalmente disputada em 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, no estádio do Pacaembu.

Confira os jogos deste domingo pela Copa São Paulo:

América-MG 0 x 1 Botafogo

Internacional 0 x 5 Guarani

16h - Rio Preto x São José-RS

Trindade-GO x Figueirense

18h - Mirassol x Athletico-PR

19h - Cruzeiro x Marília

19h35 - Palmeiras x Galvez-AC

21h45 - Ferroviária x São Paulo