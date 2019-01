Assim como Dilma, Mourão adota hábito de pedalar entre Jaburu e Alvorada

13/01/2019 | 16:48



O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, adotou o hábito de pedalar que marcou os últimos anos da ex-presidente Dilma Rousseff no poder. O jornal O Estado de S. Paulo flagrou neste domingo, dia 13, o vice-presidente pedalando em Brasília, na rota entre o Palácio do Jaburu, onde mora com a mulher, Paula Mourão, e o Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente Jair Bolsonaro.

Mourão saiu do Jaburu pela manhã com a mulher em bicicletas nacionais Caloi, do modelo Montana Hard Trail, que têm custo de cerca de R$ 600 cada, fabricadas em Manaus (AM). Fundada por um italiano em São Paulo, a empresa atualmente pertence à canadense Cannondale.

Mourão usava joelheiras pretas, shorts e uma camiseta do encontro de paraquedistas do Exército na região Amazônia da Cabeça do Cachorro, além de óculos de sol. O casal vice dispensou equipamentos de proteção.

Dilma pedalava bicicletas importadas da marca norte-americana Specialized, entre elas a Expedition Sport Low. As bicicletas de Dilma eram de modelo feminino e mais confortáveis, para uso urbano. O preço fica entre R$ 2 mil e R$ 3 mil no País. A ex-presidente costumava pedalar usando abrigo com bandeira no Brasil, capacete e luvas, além de óculos escuros.

Mourão fez parte da rota de Dilma, mas entrou também nos jardins do Alvorada. Ele despertou a atenção dos turistas. O casal foi acompanhado de perto por seguranças militares. O vice-presidente comentou a prisão do italiano Cesare Battisti, que estava foragido do Brasil e foi detido na Bolívia pela Interpol: "Missão cumprida".