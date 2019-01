Catar, Japão e Usbequistão vencem e garantem vaga na próxima fase da Copa da Ásia

13/01/2019 | 16:33



Catar, Japão e Usbequistão venceram seus jogos neste domingo, válidos pela segunda rodada da fase de grupos da Copa da Ásia, e garantiram vaga antecipada à próxima etapa da competição. As três seleções venceram seu segundo jogo seguido e, por isso, asseguraram com antecedência a passagem às oitavas de final.

Líder do Grupo E, o Catar chegou aos seis pontos ao massacrar a Coreia do Norte por 6 a 0 neste domingo. Almoez Ali foi o grande destaque do passeio da seleção catariana ao marcar quatro gols. A Arábia Saudita tem os mesmos seis pontos do Catar e também já havia carimbado um lugar na fase seguinte do torneio.

O fato curioso dessa partida é que havia apenas 300 torcedores, todos da Coreia do Norte, em um estádio com capacidade para 16 mil pessoas. A ausência de fãs da seleção do Catar se dá pela crise diplomática entre o país e os Emirados Árabes Unidos, sede do torneio.

Nos jogos do Grupo F, o Usbequistão goleou o Turcomenistão por 4 a 0, com show de Shomurodov, autor de dois gols do triunfo, enquanto o Japão fez 1 a 0 no Omã, com gol de pênalti de Genki Haraguchi. Ambos somam seis pontos e já estão classificados.

Os jogos deste domingo também encerraram a segunda rodada da fase de grupos da Copa da Ásia, com dez dos 16 participantes nas oitavas de final já determinados. Além de Catar, Japão e Usbequistão, também já passaram de fase Emirados Árabes Unidos, Jordânia, China, Coreia do Sul, Iraque, Irã e Arábia Saudita.

A rodada final do Grupo A vai ser disputada nesta segunda-feira com os jogos Índia x Bahrein e Emirados Árabes Unidos x Tailândia.