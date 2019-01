Maju Coutinho homenageia colegas negras em camiseta: Este time no peito, bixo!

13/01/2019 | 16:10



Maria Julia Coutinho, mais conhecida como Maju da previsão do tempo no Jornal Nacional, fez uma homenagem às colegas de trabalho no último sábado, dia 12.

Maju postou uma foto no Instagram usando uma camiseta com os nomes de jornalistas negras com quem ela trabalha ou já trabalhou. Na blusa, vinha escrito: Maju, Glória (Glória Maria), Zileide (Silva), que são repórteres da Globo. Flávia (Oliveira), do jornal O Globo e comentarista da Globo News. Joyce (Ribeiro), da TV Cultura, onde Maju já trabalhou. Luciana (Barreto), da TV Brasil e Dulcinéia (Novaes), que também é repórter da Globo.

Nos comentários, Maju foi muito elogiada pelos seguidores. Uma fã escreveu:

- Que massa sua camiseta! Você além de linda é um orgulho não só para os negros como para todos os brasileiros, já que TODOS somos um pouco índios e negros também.