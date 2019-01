Santos anuncia contratação de Gabriel Andreata como novo gerente de futebol

13/01/2019 | 16:02



O Santos anunciou neste domingo a contratação de seu novo gerente de futebol. Horas antes de entrar em campo para encarar o Corinthians, em amistoso que será disputado em Itaquera, o clube definiu o nome de Gabriel Andreata para o cargo, substituindo Sérgio Dimas.

O Santos não divulgou maiores informações sobre Andreata, que chega para a vaga deixada com a dispensa de Dimas. O antigo dirigente teve o contrato rescindido ao longo da semana e viu sua segunda passagem pelo clube acabar antes do previsto - ele já havia trabalhado com Modesto Roma Júnior.

Trata-se de mais uma mudança no comando do futebol do Santos, que vem gerando bastante turbulência na gestão de José Carlos Peres. A saída de Dimas foi a quarta de um dirigente desde que o presidente assumiu o cargo, em janeiro do ano passado. Antes dele, deixaram o clube os executivos de futebol Gustavo Vieira de Oliveira e Ricardo Gomes e o gerente de futebol William Machado.

Enquanto tenta se organizar fora de campo, o Santos volta ao gramado neste domingo para sua primeira partida de 2019, às 17h30, contra o Corinthians. A estreia oficial está prevista para o próximo sábado, quando a equipe recebe a Ferroviária na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.