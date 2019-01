Em 12º dia de ataques no CE, criminosos explodem ponte e sede de juizado especial

13/01/2019 | 15:54



Uma ponte na BR 116 em Chorozinho, na região metropolitana de Fortaleza, e a sede de um Juizado Especial na capital cearense foram atingidas por explosivos na madrugada deste domingo, 13. A onda de violência no Ceará chegou ao 12º dia, com 347 suspeitos presos ou apreendidos por participação nos atos criminosos registrados nos últimos dias no Estado.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os explosivos danificaram uma ponte no município de Chorozinho (cerca de 70 quilômetros de Fortaleza), no quilômetro 66 da BR 116. De acordo com agentes que estiveram no local, informa a SSPDS, "os danos na construção foram mínimos". Nesta manhã, haviam sido feitos bloqueios na via e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) orientou motoristas em relação aos desvios.

Policiais militares estão à procura dos envolvidos no atentado. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar e peritos da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionados para realizar procedimentos de segurança e perícia.

Já em Fortaleza, também nesta madrugada, foi atacada a sede do Juizado Especial do bairro Montese, localizado na Rua Desembargador João Firmino. Com artefatos explosivos, os suspeitos provocaram danos nas vidraças do edifício e atingiram parte do reboco de uma coluna. A polícia faz buscas pelos criminosos.

Governador sanciona pacote de leis

Após a aprovação do pacote de medidas pela Assembleia Legislativa neste sábado, 12, em sessão extraordinária, o governador do Ceará Camilo Santana (PT) sancionou no início da tarde deste domingo as leis encaminhadas pelo Executivo. A publicação foi feita em edição extra do Diário Oficial do Estado.

As leis que passam a valer de imediato são a convocação de policiais militares e bombeiros militares que estão na reserva para reforço da tropa em operação; aumento da quantidade de horas extras (de 48 horas para 84 horas mensais) que podem ser pagas a todos os policiais, civis e militares, além dos bombeiros e agentes penitenciários; criação da Lei da Recompensa, que prevê o pagamento em dinheiro, pelo Estado, para informações prestadas pela população que levem à prevenção de atos criminosos e à prisão de pessoas envolvidas nas ações; criação do Fundo de Segurança Pública e Defesa Social; criação do Banco de Informações sobre veículos desmontados; regras de restrição ao uso do entorno dos presídios do Estado para prevenir fugas e garantir mais segurança; e autorização de convênios e parceria com União e Estados na cessão de policiais ao Ceará.