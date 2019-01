Carlinhos Maia recebe Anitta em sua Vila

13/01/2019 | 15:10



Anitta aproveitou que se apresentou na última sexta-feira, dia 11, em Penedo, cidade onde mora o Rei do Instagram, Carlinhos Maia, para no dia seguintes conhecer a Vila mais famosa do Brasil. A cantora reuniu cerca de 100 mil pessoas em sua apresentação e muitos personagens do humorista estavam presentes. A artista surpreendeu a todos os moradores do local ao chegar de surpresa, causando uma imensa euforia. Anitta ainda mostrou que é gente como a gente e tomou o famoso café de Madalena.

Carlinhos que não falou para ninguém da visita da cantora aproveitou e fez uma grande brincadeira antes de Anitta sair do carro. Ele levou uma amiga digital influencer que estava com trajes parecidos com os que a cantora geralmente usa e de óculos escuro. Assim que ela saiu do carro todo mundo que estava do lado de fora acreditou que era Anitta, agora imagina a festa que o povo fez. A verdadeira Anitta estava dentro do carro só assistindo e rindo da brincadeira do amigo rolar solto.

Anitta foi super simpática com todo mundo. Parou para tirar fotos e vídeos com todas as pessoas que estavam na rua e descobriram que ela estava na casa de Carlinhos. Ela também aproveitou para registrar um momento ao lado de Vigílio e Maria, os pais do humorista. O pai de Carlinhos chegou até a brincar com Anitta dizendo que um vendedor de ovos estava usando a música dela para fazer a sua venda, e pediu para a artista cantar um trechinho da música. Além disso, Sr. Vigílio aproveitou e fez uma reza para a cantora e desejou milhares de coisas boas para a sua carreira. Que fofo!

Anitta também bateu muito papo com alguns personagens famosos da Vila de Carlinhos como: Branca, Brenda Isadora e o garotinho apelidado como Mogle que mostrou ser mais simpático com a aparição da cantora. Carlinhos e os outros personagens obviamente registraram tudo em seus Stories.