Carro de deputada Martha Rocha (PDT) é alvo de tiros

13/01/2019 | 14:15



O carro onde estava a deputada estadual e ex-chefe da Polícia do Rio, delegada Martha Rocha (PDT), foi atingido por tiros, na manhã deste domingo, 13, na Penha, na zona norte do Rio. A delegada não foi ferida, mas o seu motorista foi atingido na perna direita e levado para o Hospital Getúlio Vargas. Ele já teve alta.

Segundo a assessoria da parlamentar, Martha estava indo buscar a mãe, que mora no bairro, para ir para a igreja, no momento da ação. No caminho, um homem de capuz com um fuzil abordou o carro e atirou. Não se sabe se o crime trata-se de um assalto ou um atentado, segundo sua assessoria.

"Segundo a vítima, o mesmo encontrava-se dirigindo para a Dr. Martha Rocha, quando foi abordado por elementos de fuzil que realizaram disparos contra o carro atingindo o mesmo", diz o registro da polícia.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital, já que envolve uma vítima parlamentar. A ocorrência foi registrada pelo 16º Batalhão de Polícia Militar. A ação aconteceu na Rua Belizário Pena, próxima a Avenida Brasil.