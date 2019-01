Botafogo bate América-MG e é o primeiro classificado às oitavas da Copa São Paulo

13/01/2019 | 13:05



O Botafogo é o primeiro garantido nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe carioca bateu o América-MG por 1 a 0, em São Carlos, na partida que abriu a terceira fase da competição na manhã desse domingo, e manteve-se na disputa pelo título.

Jogando no Estádio Luiz Augusto de Oliveira, o Botafogo teve jogo duro contra a equipe mineira e, depois de um primeiro tempo sem gols, conseguiu abrir o placar aos 12 minutos da etapa final, em chute cruzado da entrada da área de Luis Henrique.

O autor do gol é o mesmo jogador que ficou marcado por uma expulsão na segunda partida da primeira fase, em derrota por 1 a 0 para o Cuiabá, quando perdeu a cabeça a desferiu um chute em um adversário.

Na próxima fase, o Botafogo enfrenta o vencedor do confronto entre Internacional e Guarani, que também se enfrentam nesse domingo, em Taquaritinga.

A terceira fase segue com mais sete jogos nesse domingo e outros oito na segunda-feira. Na sequência, das 128 equipes que começaram a competição, restaram apenas 16 para formarem as oitavas de final.

Os times seguem se enfrentam em partidas únicas de mata-mata até a grande decisão, tradicionalmente disputada no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, no Estádio do Pacaembu.

Confira os jogos desse domingo:

América-MG 0 x 1 Botafogo

15h

Internacional x Guarani

16h

Rio Preto-SP x São José-RS

Trindade-GO x Figueirense

18h

Mirassol-SP x Athletico-PR

19h

Cruzeiro x Marília-SP

19h35

Palmeiras x Galvez-AC

21h45

Ferroviária-SP x São Paulo