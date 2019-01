Sabrina Sato posta foto amamentando Zoe e promete doar seu leite: Já comecei a armazenar

13/01/2019 | 10:10



Sabrina Sato está curtindo cada segundo da maternidade! A apresentadora tem dividido com seus seguidores alguns momentos especiais ao lado de Zoe, sua primeira filha com Duda Nagle, e a pequena encanta a cada dia que passa. Agora, a rainha de bateria publicou uma foto em que aparece amamentando a filha. Junto com a imagem, ela postou um texto falando sobre o assunto:

É muita emoção poder amamentar a minha filha. Porque além de todas as vitaminas, açúcares, proteínas, gorduras necessárias para a alimentação, o leite materno possui também fatores imunológicos contra várias doenças. É o alimento que ela precisa para se desenvolver. Sem falar da nossa conexão, amor, afeto nessa hora mágica. Mas sempre penso nas mães que são muitas e são super mamães, que tentaram de tudo, passaram por muitos momentos difíceis de dor, julgamento e frustração e infelizmente não conseguiram amamentar. Isso nunca mudará a relação linda que terá com o seu filho.

Ela continua:

Essas mães me emocionam, porque elas não desistem, enfrentam tudo pelos seus filhos. E penso também nos bebês que precisam do leite materno. A vida foi tão generosa comigo, com esse presentão chamado Zoe que eu só posso agradecer e aprendi que amamentar é doar. Então eu quero doar amor pra essas mamães e bebês através do meu leite. Já comecei a armazenar leite pra Zoe e também para doar para o banco de leite. Quero incentivar todas vocês mamães a fazerem o mesmo, lembrando que o leite que alimenta nosso bebê pode salvar a vida de outro bebê também.

Demais, né?

E não foi só Sabrina que dividiu um momento especial. Duda publicou em seu Instagram uma foto em família, em que aparece ao lado da mãe, Leda Nagle, que segurava Zoe no colo!

Vovó babona, ele escreveu na legenda do clique.