Tarifa de ônibus de São Caetano sobe para R$ 4,50

Daniel Macário



13/01/2019 | 09:28



O transporte coletivo de São Caetano passará a partir de hoje a ter nova tarifa, passando dos atuais R$ 4,20 para R$ 4,50. A medida foi oficializada ontem no Diário Oficial do município, por meio de decreto assinado pelo José Auricchio Júnior (PSDB).

A cidade é a sexta da região a anunciar reajuste na tarifa de ônibus municipais. Anteriormente, as prefeituras de Santo André (de R$ 4,40 para R$ 4,75), São Bernardo (de R$ 4,40 para R$ 4,75), Diadema (de R$ 4,40 para R$ 4,65), Ribeirão Pires (de R$ 4 para R$ 4,40) e Rio Grande da Serra (de R$ 3,80 para R$ 4,20) já haviam aplicado a correção no preço da passagem.

Apenas Mauá ainda não definiu mudanças na cobrança do sistema, embora a atual gestão comandada pela prefeita interina Alaíde Damo (MDB) já tenha assumido analisar planilhas de custos para bater o martelo a respeito do índice de reajuste.

A partir de hoje, as passagens do Metrô e trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) também passam a ter novos valores. Ambas vão passar dos atuais R$ 4 para R$ 4,30, aumento de 7,5%, levando a tarifa para o mesmo preço do ônibus de São Paulo, que teve aumento na última segunda-feira.