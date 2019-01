Após anunciar gravidez, Camilla Camargo ganha flores de Zilu Camargo e carinho do marido

13/01/2019 | 09:10



Camilla Camargo, filha de Zezé Di Camargo e Zilu Camargo, anunciou sua primeira gravidez! Por meio do Instagram, ela postou uma foto em que aparece de biquíni, acariciando a barriguinha, e escreveu o seguinte:

A família cresceu! Grávida sim! Estou num momento lindo e especial da minha vida, um momento que aprendo diariamente o que é ser dois, ter dois corações dentro de mim. Ser com meu marido o sagrado da família e aprender junto com ele. Eu gostaria de ter esperado pelo menos os 3 meses de gestação pra poder dividir com todos essa benção, afinal estou no início ainda, mas não tive essa oportunidade, infelizmente! Estou SIM, gravidíssima! Agradeço imensamente, desde já, todas mensagens lindas que venho recebendo e todo amor, e agradeço a Deus pela benção linda concedida. Tou muito, muito feliz.

Linda, né? E não foi só isso!

No último sábado, Camilla fez sua grande estreia na peça Divórcio no Teatro Folha, em São Paulo! Após o fim da peça, a atriz ganhou flores e foi tietada pela mãe, Zilu! E é claro que o maridão dela, Leonardo Lessa, também esteve por lá para prestigiar a amada.

A atriz ganhou flores e muitos sorrisos, depois, o casal posou juntinho, com Camilla toda radiante acariciando a barriguinha. O casal demonstrou estar mais do que feliz!