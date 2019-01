13/01/2019 | 08:44



Enfim chegou a hora de conferir a terceira temporada da série True Detective, que estreia a partir da meia-noite, na virada deste domingo, 13, para segunda, 14, na HBO, com a exibição do primeiro e do segundo episódios.

Criada por Nic Pizzolatto, mostra a investigação de um crime macabro e traz como protagonista o ator Mahershala Ali, e tem ainda no elenco Jeremy Saulnier, Stephen Dorff e Carmen Ejogo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.