Líder do Oeste, Nuggets é surpreendido pelo lanterna Suns na NBA

13/01/2019 | 08:42



Líder da Conferência Oeste da NBA, o Denver Nuggets encarou o lanterna Phoenix Suns na rodada de sábado da NBA. O favoritismo, porém, ficou apenas na teoria e a equipe do Colorado acabou surpreendida no Arizona, onde o time da casa levou a melhor por 102 a 93.

Esta foi apenas a 11.ª vitória na temporada do Suns, único dos 15 times do Oeste que está distante da luta por vaga nos playoffs. O Nuggets, por sua vez, mantém a ponta do Oeste apesar da 13.ª derrota, apenas uma a menos do que o vice-líder Golden State Warriors.

Como de costume, Nikola Jokic, um dos principais jogadores da temporada, liderou o Nuggets com 23 pontos e 10 rebotes. Ele ainda contou com os 21 pontos de Malik Beasley, mas não foi suficiente. O reserva Kelly Oubre Jr. comandou o Suns e foi o cestinha do confronto, com 26 pontos.

Ainda no Oeste, o Oklahoma City Thunder devolveu a derrota no jogo memorável da última quinta-feira e venceu o San Antonio Spurs. Depois de cair para o rival texano por incríveis 154 a 147 em duas prorrogações, a equipe de Oklahoma levou a melhor por 122 a 112, no tempo normal, em casa.

O triunfo só foi possível graças aos 24 pontos e 10 rebotes de Russell Westbrook. Mas o jogo coletivo foi o que fez a diferença a favor dos mandantes, já que sete jogadores da equipe marcaram mais do que 10 pontos. Pelo Spurs, destaque para os 24 pontos do reserva Marco Belinelli.

Esta foi a 26.ª vitória em 42 partidas do Thunder, terceiro colocado do Oeste. Já o Spurs perdeu pela 19.ª vez em 44 jogos disputados e é o sétimo da mesma conferência, com a vaga nos playoffs em risco.

No confronto de dois dos melhores homens de garrafão da liga, Karl-Anthony Towns teve grande atuação para liderar o Minnesota Timberwolves no triunfo sobre o New Orleans Pelicans de Anthony Davis por 110 a 106, em casa. Foram 27 pontos e 27 rebotes para ele, mas foi Davis quem terminou como cestinha, com 30 pontos, além de 14 rebotes.

Pelo Leste, destaque para a surpreendente derrota do Boston Celtics para o Orlando Magic. Quinto colocado da conferência, o time de Massachusetts visitou o décimo da conferência na Flórida e acabou batido por 105 a 103, somando a 17.ª derrota em 45 partidas disputadas.

O grande destaque do triunfo do Magic, o 18.º na temporada, foi Aaron Gordon, autor de 28 pontos e 12 rebotes. O reserva Terrence Ross ainda contribuiu com 25 pontos. Pelo lado do Celtics, de nada adiantaram os 25 pontos de Kyrie Irving e os 17 de Marcus Morris.

Confira os resultados de sábado na NBA:

Los Angeles Clippers 104 x 109 Detroit Pistons

Miami Heat 112 x 108 Memphis Grizzlies

Orlando Magic 105 x 103 Boston Celtics

Minnesota Timberwolves 110 x 106 New Orleans Pelicans

Oklahoma City Thunder 122 x 112 San Antonio Spurs

Phoenix Suns 102 x 93 Denver Nuggets

Utah Jazz 110 x 102 Chicago Bulls

Sacramento Kings 104 x 97 Charlotte Hornets

Acompanhe as partidas da NBA neste domingo:

New York Knicks x Philadelphia 76ers

Washington Wizards x Toronto Raptors

Atlanta Hawks x Milwaukee Bucks

Orlando Magic x Houston Rockets

Dallas Mavericks x Golden State Warriors

Denver Nuggets x Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers x Cleveland Cavaliers