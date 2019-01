13/01/2019 | 08:40



A edição deste ano do Super Bowl, a grande final do campeonato de futebol americano, será exibida ao vivo nas salas da Cinemark, em 3 de fevereiro, às 21h. Como sempre acontece, evento conta sempre com um grande show, que este ano ficará por conta da banda Maroon 5.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.