Milton Nascimento abre data extra do show 'Clube da Esquina' em SP

13/01/2019 | 07:49



Após os ingressos para o show Clube da Esquina do dia 27 de abril, em São Paulo, esgotarem em um dia, Milton Nascimento fará apresentação extra na cidade no dia 28 de abril. Os dois shows serão realizados no Espaço das Américas (R. Tagipuru, 795, Barra Funda).

A abertura das vendas para o 2º dia de show será na segunda, 14, a partir das 12h, nas bilheterias do local e também no site www.ticket360.com.br. Os valores variam de R$ 140 a R$ 320.

Milton dará início à turnê em Juiz de Fora, em março, com repertório dedicado aos dois discos do Clube da Esquina, importante movimento musical do qual foi um dos fundadores. Ele incluirá também canções dos álbuns Minas e Geraes.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.