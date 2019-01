Água Santa empata com Avaí, mas garante vaga nos pênaltis

Junior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



13/01/2019 | 07:00



Jogando em casa contra o Avaí, o Água Santa não conseguiu liquidar a partida no tempo normal, empatando por 1 a 1, na tarde de ontem, mas levou a melhor nos pênaltis (5 a 4) e garantiu vaga na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O próximo duelo do Netuno será contra o Atlético-MG, amanhã, a partir das 16h, também no Estádio do Inamar, em Diadema. Na primeira fase, o Galo venceu por 1 a 0.

A defesa do time diademense até que tentou evitar que o adversário abrisse o placar, mas viu o time de Florianópolis (Santa Catarina) sair na frente no finalzinho do primeiro tempo. Aos 40 minutos, após receber de escanteio, Afonso balançou as redes e colocou o Avaí em vantagem. Instantes antes, um lance já havia ameaçado os donos da casa, quando Jô chutou, na cara do gol, mas foi impedido pelo goleiro Vinicius Alves.

Após o intervalo, o Água Santa não esperou muito para deixar tudo igual e, logo aos cinco minutos, equilibrou o placar com gol do meia Tavison.

om o empate, as duas equipes tiveram de disputar a vaga nas penalidades. Desta vez, a sorte ficou do lado do Netuno, que não perdeu nenhuma das cinco batidas. Já o Avaí garantiu as duas primeiras cobranças, mas viu a terceira ser defendida. Restava para o time de Fabrício Bento torcer para que o Água Santa também desperdiçasse alguma chance.

Na última batida, feita por Gabriel, o goleiro Cláudio Vitor até que chegou a tocar na bola, mas não foi suficiente para evitar o gol dos diademenses. Os outros quatro pênaltis convertidos para o Netuno foram marcados por Tavison, Vinicius Cury, Rabiot e Henrique. Já os gols do Avaí foram marcados por Marcinho, Luan, Ramon e Kau. Autor do gol no tempo normal, Afonso, porém, não conseguiu converter para os catarinenses.

HISTÓRICO

A equipe de Diadema já havia sido classificada por pouco para esta segunda fase – passou pelo saldo de gols. Durante a primeira etapa da competição, um dos problemas do Netuno foi o sistema defensivo, que foi vazado seis vezes. O rendimento dos diademenses, aliás, foi o pior entre os 64 times que passaram para segunda fase da Copinha.

Goleada do Timão e várias disputas nas penalidades marcam rodada

O Corinthians fez 6 a 0 contra o Porto-PE, na noite de ontem e abocanhou classificação para a próxima fase da Copa São Paulo de Juniores. O União Mogi perdeu em casa, por 3 a 0, para o Coritiba. Já no Estádio Nicolau Alayon, na Barra Funda, na Capital, quem levou a melhor foi o Volta Redonda-RJ, que pega o Portuguesa na próxima fase. O time venceu o Nacional por 2 a 1.

Manthiqueira ficou no 2 a 2 contra o Tubarão-SC, mas eliminou os catarinenses nos pênaltis. A disputa entre Londrina e Fluminense também acabou empatada (3 a 3) e os cariocas levaram a melhor.

Atlético-MG venceu o Juventus por 2 a 1; Audax e Taboão da Serra ficaram no 1 a 1, mas o time de Osasco venceu nos pênaltis. O mesmo placar foi registrado entre Red Bull e Ituano, mas o primeiro levou a melhor nas penalidades; entre Primavera (classificado) e Desportivo; e CSA (classificado) e Oeste.

A classificação é completada por Vasco, que bateu o Juventude por 4 a 0; e pelo Visão Celeste, que venceu o Fortaleza por 2 a 1.