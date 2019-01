São Caetano vence fora de casa e avança

Do Diário do Grande ABC



13/01/2019 | 07:00



O São Caetano confirmou o favoritismo e, na tarde de ontem, venceu o Flamengo-SP, por 2 a 0, fora de casa, e garantiu vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O próximo duelo será contra o Coritiba, que venceu o União de Mogi, por 3 a 0.

O time de Marcio Griggio foi até o Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, com moral depois de terminar a segunda etapa da competição invicto (três jogos), mas pregava cautela, respeito ao adversário e reconhecia o risco de eliminação caso saísse derrotado.

Esse receio, inclusive, chegou a ficar perto de chance real já nos acréscimos, no segundo tempo, quando o São Caetano vencia por 1 a 0, mas viu seu segundo gol – marcado irregularmente por Douglas – ser anulado. O Flamengo paulista, porém, não soube aproveitar a oportunidade para empatar a partida. Pelo contrário, aparentemente abatido, o time de Guarulhos levou o segundo gol e deu adeus definitivamente à Copinha.

No primeiro tempo, o Azulão chegou mais vezes ao ataque do rival e marcava forte quando o Flamengo-SP ameaçava. Aos 26, Kefel quase abriu o placar para o time do Grande ABC, mas viu o cruzamento pela esquerda passar direito pela trave.

Na segunda etapa da partida, o Azulão voltou com mais garra. Aos dez minutos, Marcos Vinicius abriu o placar após cruzamento de Andrei pelo canto direito da trave: 1 a 0 para o time da região.

O lance mais polêmico da partida aconteceu já nos acréscimos, aos 47 do segundo tempo, quando os jogadores do Flamengo-SP decidiram pressionar a arbitragem depois de gol de Douglas, de dentro da área – apareceu pelo lado direito, passou para Emerson, que devolveu para o volante finalizar.

A reclamação de que Douglas não esperou a permissão para entrar em campo deu certo e o segundo do Azulão foi anulado. Ainda sobrou cartão amarelo para o autor do gol.

Mas a frustração e o temor de ver um empate nos respiros finais do jogo fizeram com que o São Caetano continuasse buscando a vitória. Aos 54, Gabriel Silva recebeu assistência pelo lado direito do gol, e sem marcação bateu cruzado e balançou as redes: 2 a 0 para o Azulão.