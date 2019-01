EC São Bernardo perde e está fora da Copinha

Do Diário do Grande ABC



13/01/2019 | 07:00



O EC São Bernardo não passou da segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem, em partida contra o Grêmio, em Barueri, o Cachorrão foi abatido por três gols do adversário.

Embora a primeira chance de balançar a rede tenha sido do time da região, com chute desperdiçado por Murilo, quem dominou toda partida foi o Grêmio, que marcou no fim do primeiro tempo após chute de Da Silva.

O técnico Galego, do Cachorrão, disse que esse gol abalou os jogadores. “Viemos para o vestiário com sensação de derrota. No segundo tempo a gente sentiu um pouco, mais do que o normal. Desperdiçamos mais algumas vezes e o Grêmio acabou fazendo mais gols.” Da Silva voltou a marcar novamente aos 12 minutos e Rafinha aos 34 do segundo tempo.

Galego acrescentou que a falha começou ainda na primeira metade da partida. “Um jogo de uma grandeza dessa você não pode desperdiçar as oportunidades que aconteceram no primeiro tempo. Três bolas claras para finalizar e a gente não aproveitou a oportunidade. Contra time grande não dá para vacilar.”

Segundo ele, ainda que tenham saído, os jogadores devem ser mantidos. “Temos jovens valores que podem ser lapidados mais ainda.”