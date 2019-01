Fogareiro explode em restaurante e deixa três feridos em shopping no Rio

12/01/2019 | 20:28



A explosão de um fogareiro no restaurante TBT House, localizado na praça de alimentação do shopping Rio Sul, em Botafogo, Zona Sul do Rio, deixou três pessoas feridas na tarde deste sábado. O acidente aconteceu por volta de 15h, quando o fogareiro era usado para aquecer a comida do estabelecimento, que funciona na modalidade de buffet. De acordo com pessoas que estavam no local, as vítimas eram turistas.

Além dos três atingidos pela explosão, uma quarta vítima se machucou no momento em que as pessoas tentavam deixar o local. Todos foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital Miguel Couto, no Leblon.

Em nota, a assessoria de comunicação do Rio Sul afirmou que as vítimas receberam atendimento imediato das equipes do shopping. O Rio Sul informou ainda que o restaurante está fechado no momento e que continuará acompanhando o caso e prestando auxílio aos clientes envolvidos.