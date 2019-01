Grêmio vence em Barueri e se garante na terceira fase da Copa São Paulo

12/01/2019 | 19:39



Sem dificuldades, o Grêmio garantiu classificação à terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste sábado, o time gaúcho derrotou o EC São Bernardo por 3 a 0, na Arena Barueri, na Grande São Paulo, e carimbou a vaga na próxima etapa do torneio. O destaque da partida foi o atacante Da Silva, autor de dois gols. O outro foi marcado por Rafinha.

Invicto na Copa São Paulo, o Grêmio enfrentará o CSA, na próxima fase. O jogo acontecerá na próxima segunda-feira. O horário e o local ainda serão definidos pela Federação Paulista de Futebol.

Em um primeiro tempo truncado, com algumas ameaças do São Bernardo, o Grêmio abriu o placar pouco antes da saída para o intervalo. Depois de bola na trave, Kazu encontrou Da Silva dentro da área. O centroavante só teve trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Logo no início do segundo tempo, Da Silva completou, de cabeça, grande jogada de Petterson e Guilherme Azevedo. Depois, aos 34 minutos, Rafinha cobrou falta com perfeição e deu números finais ao placar do duelo na Arena Barueri.

Confira os jogos deste sábado na Copa São Paulo:

Visão Celeste-RN 2 x 1 Fortaleza

Vasco 4 x 0 Juventude

Red Bull Brasil-SP 1 (5) x (4) 1 Ituano

Primavera-SP 1 (3) x (2) 1 Desportivo Brasil-SP

CSA 1 (4) x (3) 1 Oeste

Audax-SP 1 (6) x (5) 1 Taboão da Serra-SP

Atlético-MG 2 x 1 Juventus-SP

Portuguesa 2 x 1 Nacional

Avaí 1 (4) x (5) 1 Água Santa-SP

Londrina 3 (3) x (4) 3 Fluminense

São Caetano 2 x 0 Flamengo-SP

Manthiqueira-SP 2 (4) x (3) 2 Tubarão-SC

Goiás 0 x 1 Volta Redonda-RJ

18h15 - Coritiba x União Mogi-SP

21h30 - Corinthians x Porto-PE