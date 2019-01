Aqui vai nascer o Centro Cívico

Ademir Medici



13/01/2019 | 07:00



Na foto colorida do time de futebol de salão, procurem pelo atacante João Correa. Hoje ele é empresário e músico. Participou de diversos festivais da canção no Grande ABC. É o compositor das músicas da peça O Bichinho da Maçã, criação do magistral Ziraldo. João Correa, dos amigos da infância do Campestre.

Os dois jovens que percorrem este imenso terreno baldio – José Eugênio Rossi e Renato – são também colegas de infância do bairro Campestre. Eles desceram a Rua das Figueiras – ou teria sido pela Avenida Dom Pedro II? – e caminharam pela área que receberia equipamentos como o Paço Municipal de Santo André, o Teatro Municipal, a sede do Legislativo, a Biblioteca Pública, o Fórum, esses setores todos do novo Centro andreense, deslocado do eixo da Rua Coronel Oliveira Lima para a legendária Chácara Bastos. Viviam-se meados da década de 1960. Expandia-se a Praça 4º Centenário, inaugurada em 1953.

Poucos anos depois, enquanto o Centro Cívico era erguido e finalizado, outros jovens do Campestre jogavam futebol de salão, da foto em preto e branco à colorida. Estamos agora na virada da década de 1960 para 1970.

Eram todos estudantes. Mas cada um seguiria um caminho profissional. Hoje, realizados, a maioria já avós, saudosos, formam, gostosamente, a turma dos amigos de infância do bairro Campestre, do quarto encontro anual em novembro último.

Interação com o Facebook

‘As contraindicações do vinho tinto’

Consta que o contador, ao oscular a escrituraria, estava sob os efeitos de três copos de vinho tinto

Da crônica de Lourenço Diaféria publicada pelo Diário em 13 de janeiro de 1989. Confiram a íntegra no Facebook da Memória – acessem o endereço acima.

Diário há 30 anos...

Sexta-feira, 13 de janeiro de 1989 – ano 31, edição 6961

Manchete – Combustível e energia sobem antes do pacote econômico

Rádio – Diário Mulher, de Vininha de Moraes, pela Rádio Diário AM; e Primeira Classe, com Gilbert, pela Scala FM, premiados pela APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte).

Em 13 de janeiro de...

1919 – Polícia do Estado nomeia o bacharel Henrique Villaboim para o cargo de delegado de polícia de São Bernardo, com abrangência sobre toda a região.

A guerra acabou? Do noticiário do Estadão: nas ruas de Berlim travam-se violentos combates; na Argentina, tiroteio entre paredistas e forças do exército.

Do noticiário do Correio Paulistano: o governo de Berlim enviou um ultimato aos extremistas.

Hoje

Dia do Leonismo Internacional

Santos do Dia

Hilário de Poitiers, bispo e doutor da Igreja. Viveu no século 4

Leôncio

Verônica de Milão