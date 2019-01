Água Santa e São Caetano seguem firmes na Copa São Paulo

Do dgabc.com.br



12/01/2019 | 18:07



O São Caetano e o Água Santa venceram os embates deste sábado (12) contra o Flamengo (em Guarulhos) e o Avaí (em Diadema), respectivamente, pelo mata-mata do Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O São Caetano, invicto nos três jogos da primeira fase, ganhou pelo contundente placar de 2 x 0. O Azulão teve ainda um gol anulado. Marcus Vinícius fez aos 10 minutos e Gabriel Silva na prorrogação. A equipe espera o vencedor do jogo entre Coritiba e União Mogi, que já está acontecendo.

Já o jogo do Água Santa, classificado para esta fase por saldo de gols, terminou em 1 x 1 no tempo regular (tentos de Afonso aos 41 minutos do primeiro tempo para o Avaí e Tavison aos 5 do segundo tempo para o time da região). Nos pênaltis, os diademenses levaram a melhor. O goleiro Vinícius Alves foi o herói do jogo ao defender uma cobrança. O próximo compromisso do Água Santa é contra o Atlético-MG, que venceu o Juventus.