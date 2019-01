Corinthians divulga numeração e 'reserva' a 4 para o zagueiro Manoel

12/01/2019 | 17:15



O Corinthians divulgou neste sábado a numeração dos jogadores para o Campeonato Paulista. O destaque ficou pela ausência de um dono para a camisa número 4, que pode ser do zagueiro Manoel, próximo de ser contratado por empréstimo junto ao Cruzeiro.

Os clubes estão acertados. O empresário do jogador, Neco Cirne, em contato com o Estado, disse que ainda não foi comunicado sobre o acordo. O agente também desmentiu que Manoel tenha pedido R$ 500 mil em salário mais R$ 50 mil mensais para moradia.

Cirne não revelou quanto o jogador deve receber. Somente garantiu que está dentro do teto salarial do Corinthians, que é de cerca de R$ 400 mil. Manoel, de 28 anos, deve chegar com empréstimo de um ano e o Cruzeiro pagará parte do salário. Será o oitavo reforço da temporada.

Manoel também se tornará o quinto zagueiro do atual elenco, que já conta com Léo Santos, Henrique, Marllon e Pedro Henrique. Contratado pelo Cruzeiro em 2014, junto ao Atlético-PR, Manoel foi titular nos primeiros anos no clube mineiro, mas perdeu espaço em 2016 após se machucar. Na temporada passada, com a recuperação de Dedé, ficou até fora do banco de reservas em algumas partidas e atuou em somente 22 jogos.

NUMERAÇÃO - Dos reforços já anunciados, o centroavante Mauro Boselli vestirá a camisa 17. Ramiro, apresentado na sexta-feira, ficou com a camisa 28. O equatoriano Sornoza usará a 18. Michel Macedo(2), Richard (26), André Luis (29) e Gustavo Mosquito (32) são os outros reforços que tiveram a numeração definida.

Confira como ficou a numeração corintiana:

1 - Filipe (goleiro)

2 - Michel (lateral-direito)

3 - Henrique (zagueiro)

5 - Gabriel (volante)

6 - Carlos Augusto (lateral-esquerdo)

7 - Jonathas (atacante)

8 - Renê Júnior (volante)

9 - Roger (atacante)

10 - Jadson (meia)

11 - Romero (atacante)

12 - Cássio (goleiro)

13 - Marllon (zagueiro)

14 - Léo Santos (zagueiro)

15 - Ralf (volante)

16 - Araos (meia)

17 - Boselli (atacante)

18 - Sornoza (meia)

19 - Gustavo (atacante)

20 - Thiaguinho (volante)

21 - Sergio Díaz (atacante)

22 - Mateus Vital (meia)

23 - Fagner (lateral-direito)

25 - Clayson (atacante)

26 - Richard (volante)

27 - Walter (goleiro)

28 - Ramiro (volante)

29 - André Luís (atacante)

30 - Douglas (volante)

32 - Gustavo Silva (atacante)

33 - Marquinhos (meia)

34 - Pedro Henrique (zagueiro)

35 - Danilo Avelar (lateral-esquerdo)

38 - Pedrinho (meia)